Мэр против урбаниста: Высокинский и Злоказов устроили экскурсию в Зеленую Рощу (ФОТО)

Сегодня в Зеленой Роще прошел пресс-тур, устроенный мэрией Екатеринбурга. Поводом прийти в парк стал проект благоустройства, который не понравился урбанистам. Накануне один из них, Владимир Злоказов, провел журналистов по Зеленой Роще и указал на недочеты в проекте, и предполагалось, что сегодня мэр Александр Высокинский, представители профильных отделов мэрии и авторы проекта ответят на претензии местных жителей и урбанистов, однако диалог как-то сразу не задался.

К 14:00 в парке собрались те, кто выступают против проекта. Жители домов возле Зеленой Рощи, которых не устроило то, что их мнение не было выслушано на стадии проектирования, православные, которые возмутились тем, что разработчики концепции не учли старинные захоронения, и Злоказов, который требовал отменить торги и сделать «нормальный проект». Оппонировал собравшимся член Общественной палаты Свердловской области Валерий Черкашин.

Местные жители требовали у него проведения новых общественных слушаний по проекту, а тот парировал тем, что все претензии недовольных необоснованны и пытался переходить на личности. В частности, требовал от Злоказова вернуть «украденные» деньги, которые урбанист получил на разработку проекта транспортной схемы Екатеринбурга. Разговор проходил на повышенных тонах, то и дело съезжал с темы – спорящие успели обсудить и сквер у драмтеатра, где собираются построить храм святой Екатерины, и ЦПКиО, и концепцию развития набережной Исети, и вообще все городское благоустройство, которое у населения вызывает много вопросов.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский появился на 15 минут позже анонсированного времени, но тут же удалился – ушел осматривать строящееся здание при центре кардиологии Габинского. В это время успели высказаться представители православной общественности, которые тоже выступают против проекта благоустройства Зеленой Рощи. Жительница Екатеринбурга Ирина Хвалько напомнила, что со стороны храма есть захоронения со снесенными надгробиями, и потому устраивать там детскую площадку или развлекательную зону нельзя. «Мы не должны такое на свою душу брать. Сейчас Страстная неделя. Сейчас не время по могилкам ходить», – сказала она.

После обхода мэр дал слово представителю бюро, которое разрабатывало проект благоустройства парка. «Входные группы включены в территорию парка, тропинки, которые существуют, оставлены в текущей конфигурации, будет распределение потоков. Будут беговые дорожки по эллипсу. Добавили к одной центральной детской площадке еще две игровых, т.к. народу много, сидеть родителям негде, прозонировали их от ноля до пяти лет. Сделали зоны отдыха для взрослых. Зона монастыря отделена березовой рощей, они просили светлое место. Будет порядок, наведено освещение, тут мрачно. Мы попытались не пробивать новых дорожек. Работа с кладбищем – особый вид работ, очень аккуратно с этим обращались, детские площадки поставлены на поверхностную плиту, чтобы не тревожить нижние слои горожан, которые уже находятся там», – рассказала представитель архитектурного бюро.

Мэра очень заинтересовали туалеты в парке. Оказалось, что проектом предусмотрен всего один. «Алексей Эдуардович, слушай, надо будет посмотреть модульную конструкцию, очевидно, что здесь надо сделать бытовую тему, где можно переодеться перед занятиями спортом, посмотреть, как привязать места, где появятся дополнительные туалеты. Биотуалеты… не думаю, что это правильно. Капитальным строительством мы заниматься точно не будем. Может, легкий модуль, чтобы кофе попить и другие дела», – сказал мэр, обращаясь к своему заму Алексею Бубнову.

Проектировщики еще раз уточнили, что «лет сто не трогалось озеленение», поэтому в парке планируют вырубить 200 деревьев, а вместо них – высадить новые. «Я прошла, можно даже чуть побольше убрать. Это не излишки, подсаживается очень большое количество. Предпринята попытка восстановления соснового бора, причем очень грамотная – плотная группа молодых деревьев, если треть останется, бор мы восстановим. Ну и ели – они будут расти на светлом месте, по озеленению у меня вопросов нет. И видовой состав очень долго согласовывали и с питомниками, и с нами, но замечаний нет», – сказала представитель Ботанического сада.

Житель дома № 77 по улице Московской рассказал Высокинскому, почему люди недовольны проектом. «Основное, чего опасаются люди, это вырубка деревьев, мы тут с детьми гуляем, а основная ценность любого парка – это деревья. Еще риски? Да, в общем, все», – сказал он.

Мэр обещал требования жителей обсудить с экспертами и, если это возможно, внести правки в проект. Несмотря на протесты урбаниста Злоказова, который требовал отменить закупку и сделать новый проект. «Ну смотри, технически нам нужно решение принять – можно оставить парк неухоженным, пришел – погулял. Если мы делаем многопрофильные детские все дела, спортивное ядро, которое отнесено от гулялок, чтобы не дай бог кого мячом из деток. Дальше деревья – мы высаживаем в несколько раз больше, чем убираем, а убираем больные. Там, где будет возможность вильнуть, стоит столетняя сосна, можно сделать. Бюджетный процесс, понимаешь, инертен. Мы уже собрались, сказали: «А пошли еще пообсуждаем». Нужно четко понимать, что в следующий раз мы встретимся через три года. Если есть желание… Но надо что-то делать. Проблема парка – некая неухоженность, отсутствие концепции, элементарных благоустроительных дел, где-то копится вода, надо ее отводить. Проект плюс-минус какие-то изменения можно будет посмотреть, но изменять стратегию и логику желания нет. У меня просьба – наше обсуждение должно быть системным, изложите свои соображения, мы ваши вопросы и опасения вынесем на обсуждение экспертов, сделаем официальную позицию, и вам ее предоставим», – сказал мэр.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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