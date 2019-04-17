Екатеринбуржцы собирают подписи за отмену благоустройства в Зеленой Роще

Жители Екатеринбурга собирают подписи против проекта благоустройства парка Зеленая Роща. Петиция урбаниста Владимира Злоказова на портале Change.org собрала уже 1,5 тысячи голосов. «Мы считаем, что для благоустройства парка необходимо разработать новый проект, в написании техзадания для которого будут непосредственно задействованы пользователи парка. Проект должен соответствовать мировым требованиям и решать актуальные проблемы данной территории», – объясняют авторы петиции.

Напомним, речь идет о конкурсе, который объявила администрация Екатеринбурга, на благоустройство Зеленой Рощи. За 161,4 млн рублей подрядчик должен будет выполнить техзадание, разработанное компанией «Архитек». По проекту, парк должен быть разделен на крупные тематические зоны – спортивную, детскую, спокойного отдыха. В Зеленой Роще должны будут появиться площадки для занятий спортом с резиновым покрытием, а дорожки для бега должны быть освещены. Также планируется благоустроить существующую площадку для выгула собак. Попасть в парк можно будет через пять входных групп. В техзадании сказано, что покрытия тротуаров, пешеходных дорожек и площадок должны обеспечивать отвод поверхностных вод, они не должны быть источником грязи и пыли в сухую погоду.

Кроме того, подрядчик должен будет срубить 230 деревьев, еще 175 – обрезать, под нож пойдут почти две тысячи кустарников. Взамен высадят 3 884 кустарника и 1 603 дерева: березы, ели, сосны, липы, лиственницы, рябины. Живую изгородь в парке сделают из боярышника. Все работы требуется завершить до 25 октября 2020 года.

Екатеринбург, Елена Сычева

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