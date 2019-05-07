Благоустройство по-уральски: у Оперного разрушили постаменты для каменных львов, а их увезли (ФОТО)

В Екатеринбурге продолжается благоустройство территории возле театра оперы и балета по федеральной программе «Комфортная городская среда». За проект голосовали жители в марте 2018-го. Сквер за оперным уже частично реконструировали, например, установили лампы на метровых стойках, правда, долго они не прожили – их разбили спустя короткое время после монтажа. Фонтан, который, как обещали в администрации Екатеринбурга, должны были включить еще 1 мая, пока так и не работает.

Сегодня жители окрестных домов ужаснулись продолжению работ – спецтехника разрушила постаменты у двух каменных львов, установленных возле театра. Территория вокруг распахана тракторной техникой. Самих львов погрузили на машину и увезли.

Как пояснили «Новому Дню» представители подрядной организации, которая ведет работы в сквере, скульптуры вернут после реставрации. Добавим, что, по проекту, в сквере у оперного также должны появиться ротонды, урны и скамейки. Сам проект разрабатывало бюро «Архитек», общая стоимость работ по реконструкции превышает 151 млн рублей. Работы должны завершиться в конце 2019 года, однако ранее чиновники заявляли, что строители постараются успеть ко дню города.

Екатеринбург, Елена Сычева

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