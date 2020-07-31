«Зеленую Рощу» реконструируют уже год. У строителей осталось два месяца (ФОТО)

Уже год продолжается реконструкция парка «Зеленая Роща» в центре Екатеринбурга. Работы начались в июле 2019-го. «Новый День» заглянул за забор стройплощадки, чтобы увидеть, что уже успели сделать строители.

«Зеленая Роща» огорожена забором. Традиционные места входа – с улицы Народной Воли (у Т-образного перекрестка с Хохрякова), с улицы Шейнкмана (у Академии единоборств РМК), с улицы Большакова (за КРК «Уралец» и возле Уральского центра кардиологии) – закрыты. Впрочем, в глухом металлическом заборе со стороны Большакова неизвестные проделали дыры, открыт вход, ведущий к административному зданию парка, на улице Народной Воли (ближе к перекрестку с Шейнкмана), а некоторые горожане просто перелазят через забор. Но желающих погулять в парке не так много – большинство тропинок и дорожек разворочено тяжелой техникой, кругом ямы, ухабы, а те дорожки, что есть, еще не успели даже затвердеть, покрытие только-только положили, и оно отдает тепло.

В парке много строителей, но основные работы сосредоточены в самом центре – в активной фазе реконструкция футбольного поля, а также зоны возле жилых высоток «Антарес». У владельцев квартир, кстати, будет бонус – свои входы в парк. С этой стороны «Зеленой Рощи» вырублено довольно много деревьев, кое-где торчат остатки корней, кое-где – неприжившиеся саженцы, впрочем, молодые сосны и клены, которые появились в парке совсем недавно, тоже есть. Здесь же рабочие укладывают рулонный газон. На деревьях уже развесили таблички-предупреждения для владельцев собак, которых, по-видимому, уже выгуливают в парке.

Со стороны Народной Воли тоже много вырубленных деревьев, если идти из середины парка, то можно встретить уже одну практически выполненную детскую площадку, правда, пока без специального покрытия, но дорожек здесь пока мало.

Запущеннее всего «Зеленая Роща» выглядит со стороны улицы Большакова, в районе площадки для выгула собак. Там дорожек нет, повсюду кучи гравия, ездят грузовики.

Добавим, что, согласно официальной информации, реконструкция должна завершиться в ближайшие месяцы и парк должен открыться в октябре этого года.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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