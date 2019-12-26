Высокинский пообещал заплатить за реконструкцию сквера у оперного театра только весной

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сегодня на пресс-конференции пообещал, что расчеты по затянувшемуся благоустройству около оперного театра будут только в марте. «Никто не будет платить за плохо сделанную работу», – отметил глава города, добавив, что объект уже закончен.

Как ранее сообщал «Новый День», 28 декабря назначена приемка работ по благоустройству в сквере. Принять работы сейчас, а расплатиться весной, администрация не может, как ранее пояснял корреспонденту «Нового Дня» вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов, законом такая возможность не предусмотрена. С гранитной плиткой на проспекте Ленина и улице Малышева поступили иначе – приемку назначили на весну и тогда же будет расчет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 26.12.19

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