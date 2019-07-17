У Оперного театра монтируют «инсталляцию» из бордюрных пирамид (ФОТО)

Реконструкция территории около Оперного театра в Екатеринбурге прирастает интересными архитектурными решениями. Рабочие монтируют гранитные бордюры в четыре ряда, что уже стало поводом для ироничных замечаний горожан.

«Мне кажется, слишком мало гранитных бордюров у нас, надо ещё больше!», – написала в «Фейсбуке» общественница Екатерина Петрова. «Родство с Собяниным налицо», «Тройные, четверные! Это надежная защита от парковок на газонах! Джипам не встать!», «Город захвачен бордюрным маньяком», – такие комментарии оставляют горожане.

В пресс-службе администрации корреспонденту РИА «Новый День» пояснили, что у Оперного делается «симметричное расположение бортовых камней для организации цветников». На сайте бюро «АрХиТеК», разрабатывавшего новый дизайн сквера, по проекту между бордюрами находятся цветники и подсветка. Добавим, согласно смете аукционной документации этого проекта, стоимость гранитных бордюров для цветников – около 270 тысяч рублей.

Фото с сайта бюро «АрХиТеК»

Ранее екатеринбуржцы уже критиковали реконструкцию у Оперного театра. Фонари, которые установили в сквере «частоколом», на метровых стойках без антивандальной защиты, простояли недолго. Часть из них разрисовали, еще часть разбили буквально за неделю. Кроме того, рабочие повредили деревья. Эту проблему накануне признал вице-мэр по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов. «У нас не самый лучший опыт был в Оперном театре, когда техника задевала деревья, мы свои ошибки и ошибки тех, кто проводит работы, видим, и на самом деле тоже этим не сильно довольны», – заявил он на брифинге, посвященном благоустройству Зеленой рощи.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 17.07.19

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