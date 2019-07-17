Вице-мэр Бубнов: тротуар на проспекте Ленина раскопали и забросили из лучших побуждений

Вице-мэр по благоустройству администрации Екатеринбурга Алексей Бубнов рассказал, почему тротуар на проспекте Ленина раскопали, а потом оставили в «разобранном» виде.

Вопрос о том, почему на проспекте Ленина перекладывают плитку, и это длится так долго, задали в прямом эфире «Эхо Москвы в Екатеринбурге». Алексей Бубнов рассказал, что плитка на Ленина была достаточно старая, последний раз ее перекладывали в 2003 году. «Подрядчик из лучших побуждений, хотел сделать побыстрее», – отметил Бубнов. «И раскопал все, что мог», – спросил ведущий Максим Путинцев. «Да», – подтвердил чиновник. Он пообещал принудить подрядчика завершить работы на Ленина ко Дню города. И добавил, что укладкой плитки в этом году займутся также на Малышева.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 17.07.19

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