ГИБДД требует ускорить ремонты дорог и тротуаров в Екатеринбурге

Сегодня на заседании оргкомитета по празднованию Дня города представитель ГИБДД Алексей Суслов обратился к службам благоустройства Екатеринбурга с предложением закончить основные ремонты до праздника.

«Попрошу внести предложение, чтобы форсировали проведение ремонтных работ, связанных с тротуарной и проезжей частью, чтоб у нас (ко Дню города) были открыты проезжие части и тротуары, были очищены от строительного мусора. И еще обращу внимание – муниципальный транспорт, он грязный. Помойте его, в День города он должен сверкать», – заявил гаишник.

В ответ на это вице-мэр по соцвопросам Дмитрий Баранов попросил подчиненных помыть транспорт: «Попрошу принять меры, чтобы весь транспорт, тем более муниципальный, невзирая на погоду накануне был вымыт». Дорожную проблему он комментировать не стал.

Ранее его коллега Алексей Бубнов, отвечающий за благоустройство, обещал ко Дню города привести в нормальный вид тротуары в центре, которые подрядчик раскопал и забросил. К этому же сроку он обещал, что подрядчики закончат ремонтировать Малышевский мост. В обоих случаях Бубнов характеризовал окончание работ как «подарок ко Дню города».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 25.07.19

Отключения тока ждали полчаса: подробности смертельного ЧП у моста (ВИДЕО). / Полицейские не одобрили мотошоу в День города в Екатеринбурге. / «Чайф» плюс еще одна универсальная звезда, точно не Киркоров – мэрия держит интригу вокруг главных концертов Дня города. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»