Малышевский мост откроют ко Дню города (ФОТО)

Ремонт моста на улице Малышева, ведущий в микрорайон ЖБИ, должны закончить ко Дню города, 17 августа.

Этого сегодня от подрядчика во время объезда объектов ремонта улично-дорожной сети Екатеринбурга в присутствии журналистов потребовал заместитель главы города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов. Дорожные строители пообещали уложиться в этот срок.

По договору работы должны растянуться до середины сентября, но чиновники инспектирующие сегодня дорожные работы, пришли к выводу, что ремонтировать мост надо максимально быстро.

Добавим, из-за перекрытия моста крайне затруднен выезд с ЖБИ. К тому же с этой недели частично перекрыли и другую дорогу, ведущую в микрорайон – развязку у «Калины». Здесь работы должны закончить в июле.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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