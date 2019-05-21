С ЖБИ только вертолетом: Малышевский мост закрыли на ремонт (ФОТО)

В Екатеринбурге начали перекрывать Малышевский мост, из-за чего выехать из микрорайона ЖБИ в утренний час пик оказалось практически невозможно. Стоят улицы Высоцкого, Сыромолотова, Малышева. «В пробке длиной 3,2 км можно потерять 40 минут, что на 30 минут больше обычного», – подсчитали в «Яндекс.Пробках».

Ремонт начали по традиции в «удачное» время – на улице дождь со снегом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с сегодняшнего дня движение по мосту организовано в две полосы по одной стороне моста. Ремонтируют сторону, которая ведет в центр, это продлится до 16 июля, затем – до середины сентября – будет идти ремонт противоположной стороны.

Добавим, после съезда с моста приключения жителей микрорайона не заканчиваются. На улице Малышева в сторону центра до Ковалевской закрыта правая полоса из-за ремонтных работ Водоканала и замены бордюров, это происходит уже больше месяца.

Второй выезд с ЖБИ также увяз пробках – развязка у «Калины» стоит в заторах всегда, сегодня ситуация здесь сложнее.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 21.05.19

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