На Малышевском мосту образовалась дыра через три месяца после ремонта (ФОТО)

Спустя три месяца после окончания ремонта на Малышевском мосту образовались ямы. Асфальт трескается и сходит в местах технологических стыков.

Проблемы в основном на части моста, ведущей в центр города, трещины пошли практически по всем стыкам. «Кажется, мост уже пытались чинить – в двух местах на стыках видны узкие полоски асфальта, которым закрыли стыки. Но эта яма очень крупная и расширяется, в темноте ее не видно. Еще немного – и начнутся пробитые колеса с гнутыми дисками», – рассказал житель ЖБИ. «Новый День» поинтересовался в мэрии, когда будет проводиться ремонт и за чей счет. Как только ответ поступит, мы его опубликуем.

Напомним, ремонт Малышевского моста растянулся практически на все лето. С 21 мая по 27 июня ремонтировали первую часть. Затем сделали перерыв на Путина – президент приезжал на форум GMIS, нельзя было поддерживать в городе часовые пробки. После закрыли вторую половину моста, ремонт закончили 12 августа. Мост перекрывали одновременно с ремонтом дороги на развязке у «Калины». Все это спровоцировало огромные заторы на выездах из микрорайона ЖБИ. В течение лета автомобилисты вынуждены были терять по нескольку часов в утренних и вечерних пробках.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук

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