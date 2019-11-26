В мэрии пообещали замазать дыру на отремонтированном Малышевском мосту

Яму на Малышевском мосту отремонтируют. Как сообщили в пресс-службе администрации города, в выходные ее временно заделали, в ночь с 26 на 27 ноября ее замажут спецсоставом с мастикой. Подрядчик сделает это за свой счет.

Как ранее сообщал «Новый День», на злополучном мосту образовалась яма, асфальт трескается и сходит в местах технологических стыков. Разрушаться покрытие начало спустя три месяца после того, как закончился ремонт.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 26.11.19

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