Екатеринбург ждет вторая волна ремонта Малышевского моста – будут устранять недостатки

Администрация Екатеринбурга составила список претензий к качеству ремонта Малышевского моста, который реконструировали практически все лето с блокировкой движения по нему. Подрядчик должен будет ликвидировать недоделки с наступлением нового сезона дорожных работ.

«Специалисты выезжали на этот объект, составлен список дефектов, которые надо устранить. По мосту гарантия четыре года, подрядчик все недостатки, которые есть, устранит, но необходимы соответствующие погодные условия», – рассказал сегодня на пресс-конференции вице-мэр по благоустройству Екатеринбурга Алексей Бубнов. Отвечая на вопрос, будут ли в рамках гарантийных работ только ямочные ремонты или же подрядчик будет заново перестилать полотно, он заметил: «Сейчас это заплатки, а как позволит погода, в мае месяце, все недостатки будут устранены».

Добавим, спустя три месяца после окончания ремонта на мосту образовались ямы рядом с технологическими стыками. Одну из ям закатали специальной смесью накануне.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 27.11.19

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