«Закончили бы строительный – знали бы», – чиновники объяснили, почему в Екатеринбурге долго ремонтируют мосты (ФОТО)

Сезон летних дорожных ремонтов в этом году обернулся невероятными пробками – отчасти из-за того, что работы ведутся на мостах, соединяющих микрорайоны с центральной частью Екатеринбурга. Горожане интересуются, почему ремонты идут так медленно и зачем важные магистрали перекрывают практически одномоментно. Ответить на эти вопросы сегодня попытались заместитель главы города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов, председатель комитета благоустройства Тамара Благодаткова и представители подрядчика – делегация осматривала, как идут ремонты.

Инспекция началась с моста на стыке улиц Смазчиков и Челюскинцев – он расположен над железнодорожными путями и соединяет Пионерский с центром города. Одна сторона моста закрыта, движение организовано по второй – по полосе для каждого направления. Перекрытия начались с воскресенья, официально – до 21 августа. К 5 июля должны закончить первую сторону. Тамара Благодаткова объяснила, что такие сроки вынужденные – сначала надо убрать старый шов на стыке плит, затем сделать заливку, потом придется ждать, пока она схватится.

«Чтобы все сделать нормально, нужно около месяца, если погода будет хорошая. Работают здесь круглосуточно. Но есть технология, надо будет ждать набора прочности… Вы же когда суп варите, ждете», – объяснила главная по благоустройству. Отметим, сейчас никакого «набора прочности» на мосту ждать не нужно, рабочие срезают асфальт и убирают старые швы. Трудится здесь пять человек. Алексей Бубнов попросил ускориться, но сам добавил, что многое зависит от погоды, и выгадать можно будет в лучшем случае дней 5.

Рядом с этим мостом, по Восточной, ремонт уже практически закончен – осталось нанести разметку, а также сделать тротуары. Алексей Бубнов после осмотра территории выдал замечания как подрядчику – из-за недоделок по ремонту, так и главе района – с последнего он требовал заставить работать квартального, следить за благоустройством. К примеру, дорожники уложили тротуар возле автосалона, между «городским» и коммерческим участками земли – узкий, но глубокий провал. Дорожники не считают это своей территорией. Бубнов наказал исправить.

Также он дал задание придумать что-то с люком, который на десяток сантиметров возвышается над тротуаром и создает проблемы пешеходам – добавим, судя по виду, этому «холму» уже много лет. Еще одно замечание – к металлическому ограждению и пешеходному переходу через рельсы. «Красотища неописуемая», – прокомментировал вице-мэр дырявую и сломанную, но свежепокрашенную оградку и провалы на переходе.

Следующим местом инспекции стала улица Мира близ перекрестка с Малышева. Бубнов обратил внимание на то, как безобразно поставили остановку, и поинтересовался, будет ли здесь какое-то покрытие. Как оказалось, нет. Кроме того, у остановки нет стекла. Глава района пытался оправдаться, что налицо вандализм, случайно его не выбить – но, как оказалось, это произошло еще зимой. А следующей возмущаться начала Благодаткова – на газоне валяются провода. Их не сподобились убрать даже перед ревизией руководства.

К дороге, которую почти отремонтировали (осталось нанести разметку), претензий не нашлось. Зато чиновники удивились, как дорожники организовали проход для пешеходов. У дома близ Мира, 31, накидали паллеты – сверху грунта, не закрепив. Два из них отлетели – их руками на место уложила Тамара Благодаткова. А Алексей Бубнов, постояв на шатающейся конструкции, заметил, что «тут точно кто-то ноги сломает».

Еще одна проблема на этом участке – выщербленная плитка на аллее. В рамках текущих работ ее заменить нельзя, нецелевое расходование средств. Но чиновники пообещали в ближайшее время привести тротуар в порядок.

Затем делегация отправилась к Малышевскому мосту. Корреспондент РИА «Новый День» поинтересовалась у Алексея Бубнова, почему на ремонт нужно четыре месяца, почему работы почти не ведутся по ночам и в выходные дни (ведь домов рядом нет)? Он длительность работ объяснил толщиной снятого асфальта – 30 см. Тамара Благодаткова же заметила: «Если бы вы закончили строительный – знали бы».

Ее зам Виктор Юровицкий возмутился комментариями журналистов о нехватке рабочих – по его мнению, их достаточно и они работают. Добавим, подрядчик к приезду комиссии на самом деле подготовился – на мосту около десятка рабочих. Обычно их меньше, а после 8 вечера они вообще почти исчезают.

Фото сделано 22 мая. Работа кипит

«Сейчас мы делаем выравнивающий слой из бетонной смеси, он схватывается за сутки. За выходные дни выравнивающий слой выполним в полном объеме, дальше будет идти процесс укладки гидроизоляции и армированного защитного слоя. Постараемся все бетонные работы выполнить до 15 июня. После этого начнется асфальтирование проезжей части и ремонт тротуара. по этой полосе к концу июня, надеюсь, откроем. Работаем вручную, поэтому получается долго», – рассказал представитель подрядчика. К слову, пешеходную часть на мосту от дороги отгородят и продлят – тротуар будет заканчиваться в районе пересечения Малышева со Студенческой, для автомобилистов, поворачивающих после съезда с моста, останется минимально возможный по ширине проезд. Кроме того, обсуждается вариант установки светофора перед мостом – но в эту ремонтную кампанию его точно не сделают.

Алексей Бубнов попросил строителей ускориться и полностью доделать мост ко Дню города, 17 августа. «В сентябре работать здесь нельзя, не получится», – указала Благодаткова.

«Один из значимых объектов, который очень резонансно отражается и в соцсетях, и в прессе – Малышевский мост. Я прошу граждан потерпеть, к мосту давно не подходили, он в тяжелом состоянии. Будет замечательно, если ко Дню города мы как подарок получим отремонтированный мост.

По этим объектам, которые мы сегодня проехали, – все достаточно неплохо, работают даже с опережением графика, и погода помогает, по прогнозу, дождей 10 дней не будет, коллеги обещают усилиться и сдать работы раньше графика. Но, как вам уже объясняла Тамара Сайдалиевна: готовится мясо, если оно 40 минут варится, то быстрее сделать просто невозможно. Пока бетон не наберет определенную прочность… Есть технология укладки асфальта», – прокомментировал Алексей Бубнов. Отвечая на вопрос журналистов, можно ли было разнести перекрытия по срокам (напомним, есть ограничения на развязке у «Калины»), он ответил: «Я думаю, что нет. Потому что окно по работам достаточно узкое. Думаю, мы максимально проработали все эти вопросы. Сейчас будний день, я не вижу, чтобы была катастрофическая пробка. Хотя в час пик здесь все достаточно сложно», – заявил Бубнов. Отметим, такой комментарий он дал после спада утреннего часа пик, уже после полудня.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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