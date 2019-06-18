В Екатеринбурге закрывают движение по улице Куйбышева

В Екатеринбурге продолжаются перекрытия дорог из-за ремонтов. Закрылся проезд на перекрестке улиц Куйбышева и Красноармейской, ограничение будет действовать до 24 июня. Также закроется движение трамваев по улице Куйбышева, от улицы 8 Марта до улицы Луначарского – с 20 июня по 24 июня.

В администрации Октябрьского района уточняют, что автотранспорт сможет объехать перекресток по улицам Белинского, Карла Маркса, Мамина-Сибиряка, Луначарского, Декабристов.

Жители Екатеринбурга возмущаются организацией движения и пробками из-за дорожных ремонтов – даже в период подготовки города к ЧМ заторов на дорогах было меньше. Вчера стало известно о перекрытии перекрестка Челюскинцев и Ельцина, закрыт Макаровский мост, ограничено движение по Малышевскому мосту, по мосту на стыке улиц Смазчиков и Челюскинцев, идет ремонт на развязке у «Калины», на Шефской, на участках проспекта Ленина и улице Малышева.

Екатеринбург, служба информации

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