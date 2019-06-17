Город строительного треша: закрывается движение еще на одном перекрестке в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге с 20 июня закрывается движение на перекрестке улиц Челюскинцев и Ельцина. Открыть проезд должны в 23:00 30 июня. Эти десять дней специалисты МУП «Водоканал» будут делать врезку в трубопровод под улицей Челюскинцев – работы связаны с реконструкцией Макаровского моста.

Мост, напомним, закрыт с 1 июня. Как уточнили сегодня в пресс-службе администрации города, с 1 июля должно открыться автомобильное движение по мосту в его новой части – по одной полосе в каждую сторону. С этого же времени будут идти работы по укладке трамвайных рельсов – до 1 сентября. С 1 сентября трамвайное движение запустят, но только в одну сторону, от вокзала к Московской. При этом реверсивного движения уже не будет. «Трамвайная линия в обратном направлении появится только после окончания второго этапа реконструкции Макаровского моста. Все работы по нему планируется завершить к 2021 году», – обозначили сроки в администрации.

Закрытие перекрестка Ельцина – Челюскинцев, вероятно, спровоцирует рост заторов на проспекте Ленина, который и так стоит в пробках из-за ремонтов на перекрестках с Луначарского, Карла Либкнехта. Параллельная проспекту улица Малышева также плотно увязла в пробках – здесь ремонты идут от центра в сторону ЖБИ на разных участках дорог, перекрывается движение полосами.

Заканчивается эта центральная улица тотальной пробкой на Малышевском мосту – на нем движение в одну полосу идет только по одной части, вторую часть ремонтируют уже около месяца. Это один из трех возможных выездов с ЖБИ, причем параллельно идет ремонт на развязке у «Калины», это второй выезд с микрорайона и зона глобальных заторов последних 10 лет. Третий выезд – улица Шефская – тоже на ремонте. «Всех еще раз призываю: если есть возможность объехать Шефскую – пожалуйста, не ленитесь. Движение сильно затруднено», – написал сегодня в фейсбуке глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко.

Также на длительный ремонт закрыли часть моста на стыке улиц Смазчиков и Челюскинцев – он расположен над железнодорожными путями и соединяет Пионерский с центром города.

Заместитель главы города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов и председатель комитета благоустройства Тамара Благодаткова ранее заявляли, что важные магистрали перекрывают практически одномоментно, потому что ремонтный сезон очень короткий. А длительные сроки ремонтов объяснили строительными технологиями, сравнив строительство дорог с варкой супа.

Екатеринбург, служба информации

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