В Екатеринбурге перекрыли Макаровский мост и начали ремонт на развязке у «Калины»: автомобилисты стоят в пробках по 2 часа

Жители Екатеринбурга сегодня в утренний час пик встали в пробки из-за перекрытия Макаровского моста. Проезд по нему закрыт с 1 июня на месяц. Пешеходам путь не перекрывали, но из-за строительных работ идти по мосту не очень комфортно. Как сообщается на сайте администрации города, объехать закрытый участок можно по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта, проспекту Ленина, улицам Карла Либкнехта и Свердлова. Перекрытие связано с реконструкцией моста. Это не единственный путепровод, где идут дорожные работы. На развязке у «Калины» дорожники сняли асфальт. Пока полосы здесь не закрыты, пробки на развязке копятся, но движение у «Калины» затруднено.

Кроме того, неспешными темпами продолжается ремонт Малышевского моста – здесь перекрыто движение по стороне путепровода в центр. Этот мост закрыли до середины сентября. Сегодня с утра рабочие шлифовали бордюры и занимались бетонной подложкой дорожного полотна. По наблюдениям очевидцев, обычно на мосту работает несколько человек, по выходным и в раннее вечернее время работы практически не ведутся. Из-за этого перекрытия попасть на ЖБИ и выехать из микрорайона затруднительно практически в любое время суток.

Добавим, по данным сервиса Яндекс-Пробки, самые большие заторы в утренний час пик были на ЕКАДе от 13-го километра до Кольцовского тракта, по улице Проезжей и Блюхера (объезд Малышевского моста, прим. ред), на Кольцовском тракте, на Луганской, на Машинной улице от Яблоневой до Фурманова, на Гурзуфской и Куйбышева от Белореченской до Восточной и по дублеру Сибирского тракта от поворота к психиатрической больнице до Комсомольской улицы. В последней пробке длиной 3,7 км – это проезд до «Калины» – автомобилисты теряли по 2 часа.

Екатеринбург, служба информации

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