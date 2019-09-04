Малышевский мост перекрыли. Снова (ФОТО)

В среду проезд по улице Малышева в сторону ЖБИ в вечерний час пик оказался блокирован. Дорожники перекрыли часть Малышевского моста, в двухкилометровой пробке от перекрестка с улицей Восточной можно простоять более часа. Как передает корреспондент РИА «Новый День», затор связан с ремонтом на мосту – о нем не предупреждали заранее, утром работы не велись, но к вечеру правую полосу перекрыли. На дороге стоит техника, которая должна ремонтировать тротуар, рядом находятся пара рабочих – они ведут диалог и курят. Водители такую картину комментируют длинными звуковыми сигналами.

Как долго продлятся работы, на предупреждающих табличках не указано. Также не известно, почему вечерний час пик выл выбран моментом, когда необходимо перекрывать дорогу в спальный район. Сервис «Яндекс-Пробки» к этому моменту оценивает движение в городе в 4 балла, однако улица Малышева стоит от Восточной до моста.

Малышевский мост ремонтировали с мая до середины августа с перерывом на визит Владимира Путина в Екатеринбург. Во время ремонта дорожники перекрывали одну сторону моста и пускали движение обоих потоков по оставшейся стороне. Из-за этого заехать и выехать с ЖБИ все лето было крайне затруднительно. Тротуары так и остались недоделанными: на одной части устанавливают отбойники, на второй помимо отбойников надо укладывать асфальт.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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