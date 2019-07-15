50 метров за полчаса: из-за ремонтов ЖБИ встал в гигантские пробки (ФОТО)

Этим утром в Екатеринбурге образовались две серьезные пробки на выездах из микрорайона ЖБИ: в заторах у «Калины» водители теряли по два часа, у Малышевского моста – немногим меньше.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за все время перекрытий Малышевского моста из-за ремонта сегодня утром были, пожалуй, самые серьезные заторы. В среднем на каждые 50 метров на въезде на мост уходило примерно по полчаса. «Поворачиваю на мост с Сыромолотова, пропустил 4 светофора, потому что ехать некуда. Автомобилисты выстраиваются на повороте в шесть-восемь полос, потом пытаются выстроиться в три. Затем на мосту бутылочное горлышко до 1 полосы, а чуть дальше в нее вливаются еще две полосы – те, кто заезжает с Егоршинского подхода. Трамваи стоят вместе со всеми – схема проезда такая, что встречный поток должен проезжать по рельсам. Кстати, встречка с моста выруливала вообще по тротуару. Иначе никак. Где регулировщики ГИБДД – большой вопрос», – рассказал автомобилист Алексей. От его дома до съезда с моста – 800 метров, дорога заняла больше часа.

Еще хуже ситуация на развязке у «Калины». Там обещали вести ремонты только по ночам, но дорога частично перекрыта. Водители сообщают, что простояли здесь по часу и даже по два часа. Сейчас, после окончания утреннего часа пик, эти два участка продолжают стоять в пробках.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.07.19

Бухгалтер мэрии, укравшая 17 млн из бюджета области, отправится в колонию через 13 лет. / На земле ФСБ, где хотят построить храм, ненадолго воцарилась смерть (ФОТО). / Екатеринбурженка заняла у знакомых 160 млн рублей и сбежала (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»