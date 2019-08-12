В Екатеринбурге открыли движение по Малышевскому мосту

Дорожные службы Екатеринбурга сегодня утром открыли движение по Малышевскому мосту – главному проезду в микрорайон ЖБИ.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, ограничения сняты раньше запланированного срока. Окончание ремонта проезжей части было намечено на 1 сентября, но дорожники успели все сделать до празднования Дня города. Отметим, что ранее с таким требованием выступала городская госавтоинспекция.

Малышевский мост был закрыт для транспорта с 11 июля, одновременно с ремонтом дороги на развязке у «Калины». Все это спровоцировало огромные пробки на выездах из микрорайона ЖБИ. В течение месяца автомобилисты вынуждены были терять по несколько часов в утренних и вечерних заторах.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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