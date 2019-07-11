Малышевский мост закрыли без предупреждения

Сегодня утром дорожники без предупреждения перекрыли половину Малышевского моста. Из-за этого пробки на выезде из микрорайона ЖБИ скопились еще до 8 часов утра.

Проезд из-за ремонта закрыт по стороне моста, ведущей от центра. Водители проезжают по второй части путепровода по одной полосе в каждую сторону.

Часть моста, ведущую в центр, закончили ремонтировать 27 июня. Однако перекрывать движение на второй половине сразу не стали. На сайте администрации города публиковали объявление, что перекроют его с 29 июня – но этого не произошло. Горожане предположили, что дорожники и чиновники выжидают приезда Владимира Путина и окончания Иннопрома. «Погода очень плохая, не хотелось бы в октябре месяце заканчивать. Объем работ очень большой, особо чего-то ждать не стоит. Скорее всего [закроют] сегодня вечером», – уверенно опровергал эту версию вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов 1 июля. В итоге мост перекрыли после отъезда Путина в день окончания промышленной выставки. Никаких объявлений об этом не было ни на сайте администрации, ни непосредственно на дороге, еще накануне вечером здесь проехать можно было свободно. Очевидно, автомобилисты к дорожному аду с утра не готовились и рискуют опоздать по своим делам.

Бубнов брал обещание с дорожников закончить ремонт ко Дню города, 17 августа. Степень достоверности такого обещания не известна, но по графику ремонт должен закончиться только в середине сентября.

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