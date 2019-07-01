Вторую половину Малышевского моста закроют к вечеру

Малышевский мост уже с сегодняшнего вечера может вновь встать в пробку из-за ремонта – дорожники приступят к работам на той части моста, которая ведет в сторону ЖБИ.

«Погода очень плохая, не хотелось бы в октябре месяце заканчивать. Объем работ очень большой, особо чего-то ждать не стоит. Скорее всего [закроют] сегодня вечером. Но как строители решат, так и перекроют», – рассказал сегодня корреспонденту РИА «Новый День» замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.

С четверга, 27 июня, мост открыт полностью в обе стороны, хотя первоначально предполагалось, что после окончания ремонта первой части движение по второй части моста зароют. Горожане предположили, что мост не перекрывают, чтобы в городе было свободнее движение к визиту высоких лиц на «Иннопром». Но Бубнов эту версию сегодня опроверг, еще на неделю откладывать работы не будут.

В пресс-службе администрации города ранее анонсировали, что движение по полосе в направлении от центра будет закрыто с 29 июня по 1 сентября. Хотя подрядчик обещал закончить все работы ко Дню города, 17 августа.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 01.07.19

Макаровский мост открыт. Камеры обещают поставить сегодня (ФОТО). / УрО РАН: за 20 лет создано всего 10 отечественных лекарств, в том числе два – на Урале. / На Урале женщина пыталась сжечь вышку сотовой связи, решив, что она опасна для здоровья. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»