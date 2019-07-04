О трате миллионов на ремонт «идеальной» дороги в Екатеринбурге пожаловались в прокуратуру (ФОТО)

Администрации Екатеринбурга грозит проверка из-за расходования денег на ремонт дорог.

Координатор регионального отделения Transparency International, член Общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова направила в прокуратуру обращение с просьбой проверить – зачем бюджет тратится на довольно неплохой участок и не является ли это нецелевым расходованием бюджетных средств. Речь идет об отрезке проспекта Ленина от улицы Карла Либкнехта до Мамина-Сибиряка по четной стороне. Петрова называет отрезок дороги идеальным.

Фото со страницы Екатерины Петровой в фейсбуке

Этот участок попал в программу «Безопасные и качественные дороги», по которой выделяются средства бюджетов трех уровней. «Целями и задачами программы является приведение 60% городских дорог в нормативное состояние (на данный момент 40%). К слову, какие дороги ремонтировать наша администрация выбирает вместе с региональным #ОНФ. Ремонт дороги, которая и так в нормативном состоянии противоречит целям программы, а значит, является нецелевым расходованием бюджета. Стоимость этой части улицы примерно 10 млн рублей», – написала Петрова в фейсбуке. В разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» она уточнила, что обращение направлено в областную прокуратуру, а также в Счетную палату и региональный минфин (но две последние структуры, в отличие от прокуратуры, могут не рассматривать обращения от граждан).

«В городе очень много дорог в ненормативном состоянии, но ремонтировать будут этот почти идеальный участок. Вопрос по нему я хотела задать на заседании Общественной палаты, куда с отчетом должен был прийти Бубнов (вице-мэр по благоустройству, – прим. ред.). Хотела решить проблему, так сказать, мирно. Но несколько раз его отчет переносили, ждать больше я не могу – разбираться с расходованием средств надо, пока дорогу не отремонтировали. Вообще, за нецелевое расходование средств есть административное наказание и уголовное. У меня нет цели кого-то посадить, но я хочу добиться того, чтобы бюджетные деньги расходовали с умом», – прокомментировала координатор Transparency.

Добавим, сезон летних ремонтных работ в этом году в Екатеринбурге проходит весьма болезненно для горожан: из-за закрытия сразу нескольких мостов и практически одновременного перекрытия важных артерий весь июнь автомобилисты провели в пробках. С началом июля стало легче – открыли Макаровский мост (и пообещали никогда больше не перекрывать его), приостановлены работы на Малышевском мосту, улице Малышева, проспекте Ленина и т.д. Не исключено, что после завершения визита Путина в рамках GMIS работы на этих участках возобновятся одновременно. Места всех летних ремонтов – на карте «Нового Дня».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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