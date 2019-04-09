Типология ям в Екатеринбурге: с чем встречаем весну-2019 (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге с приходом весны и таянием снега с дорог сошел асфальт. Такое происходит ежегодно, и не только на тех улицах, где ездят танки. РИА «Новый День» публикует подборку самых знаковых и примечательных ям в столице Среднего Урала.

Яма длиной в улицу

Одна из самых убитых дорог Екатеринбурга – улица Турбинная, которая соединяет Уралмаш и Пионерский. Она на всем своем протяжении состоит из ям – некоторые можно проехать, снизив скорость, другие проще объехать по встречке или обочине (там, где обочина есть). Прошлым летом на Турбинной обвалился участок дороги, пришлось перекрывать улицу забором и засыпать провал камнями. Интересно, что именно на этой улице расположился дилер российского внедорожника – тест-драйв получается впечатляющим. К слову, этим летом Турбинную должны починить.

Яма Голгофинянина

Улица Шефская тоже может похвастаться разнообразием и обилием ям. Очень важная для города артерия, здесь постоянно перемещаются грузовики. К этому сезону местами на Шефской исчез край правой полосы, слился с разбитой обочиной. Грязь здесь постоянно, ее можно даже делить на слои: потоки с обочины перетекают через бордюры, вытекают на дорогу, укладываются в ямы. Колеса машин запускают грязь в обратном направлении. В состоянии «грязь подсохла» ямы заметнее, хотя видимость из-за пыли ухудшается. Пейзаж дополняет окружение Шефской – ее часть находится в промзоне.

Яма заплаточная обыкновенная

Дырявые дороги, на полноценный ремонт которых не хватает денег, зачастую спасают ямочным ремонтом. Заплатки наслаиваются одна на другую, особенно интересно получается, когда таким способом закрывают колею: заплатки делают холмиками, видимо, чтоб подольше продержалось. В итоге часть холмика все-таки проваливается, часть становится заметным горбом, где-то образуются ямы – и все это в окружении щебня. Таких улиц в Екатеринбурге много, один из примеров – Малышева от Комсомольской до Восточной.

[Censored] яма

Развязка у «Калины» в Екатеринбурге удачно совмещает две проблемы – ямы и пробки. ГИБДД отправили дорогу в черный список в 2007 году, водители еще раньше. Наверное, уже никто и не вспомнит, когда впервые заговорили о необходимости реконструкции развязки. Если очень повезет – это случится в рамках подготовки города к 300-летию. Развязка у «Калины» – определенно один из самых эмоциональных участков в городе.

Ямы Екатеринбурга. Лица водителей

Трещины Карапетяна

Недалеко от центра города, рядом с автовокзалом, находится знаменитая своим ремонтом улица Степана Разина. Корпорация «Эмма», принадлежащая брату бывшего депутата заксо Армена Карапетяна Рафику Карапетяну, начала ремонт в 2012 году и должна была сдать дорогу в 2013 году. Закончили ремонт в 2015-м, а в 2016-м местные жители начали требовать починить дорогу, развалившуюся за одну зиму. Однако новый конкурс объявили только когда вышел гарантийный срок ремонта – в 2018-м. Бюджет отдал более 10 миллионов рублей. Не прошло и года – дорога пошла волнами, потрескалась, у колодцев провалы. По сравнению с другими улицами все не так уж и плохо, на первый взгляд, но последний ремонт здесь был совсем недавно. А все из-за ошибок проектирования.

Яма на стыке эпох

В центре Екатеринбурга соседствуют дома, построенные в разные эпохи. Так и на улице Шейнкмана – рядом с современными зданиями сохранился старинный особняк. И дорога под стать: сквозь асфальт пробиваются другие слои, внешне похожие на брусчатку.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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