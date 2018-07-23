«Эта музыка будет вечной»: после 4 лет ремонта улицу Разина снова закрывают

В Екатеринбурге снова закроется на ремонт улица Степана Разина – на том самом участке, который реконструировали на протяжении 4 лет. Бюджет заплатит 10 миллионов. Жители два года жаловались на ямы на дороге, но работы власти затеяли только тогда, когда вышел гарантийный срок ремонта за счет подрядчика.

На сайте госзакупок появился аукцион на ремонт улицы Степана Разина на участке от улицы Щорса до улицы Авиационной. Подрядчик должен будет срезать асфальт, положить новый слой, установить бордюры и благоустроить территорию. Администрация города выделяет на это более 10 миллионов рублей. Работы должны завершить до 25 октября этого года.

Участок дороги, о котором идет речь – тот самый, который ремонтировали на протяжении 4 лет. Ремонтом занималась корпорация «Эмма», принадлежащая брату бывшего депутата заксо Армена Карапетяна Рафику Карапетяну. В 2012 году компания начала ремонт и должна была сдать дорогу в 2013 году. «Ввод участка в эксплуатацию несколько раз откладывался, «подрядчик идет на своеобразный рекорд по продолжительности строительства, такого в Екатеринбурге еще не было», – комментировали в администрации города. Автомобильное движение было открыто в декабре 2014 года, но только в зимнем варианте, а тротуары, велодорожки и газоны подрядчик доделывал в 2015 году. Этот ремонт оценили в 140 млн рублей, а за катастрофический провал по срокам подрядчика обязали заплатить 5 млн рублей. А уже через год, в 2016, жители Екатеринбурга начали требовать починить дорогу, развалившуюся за одну зиму.

Ремонт пройдет только в этом году, когда как раз по какому-то странному совпадению закончился гарантийный срок. «Гарантийный срок был три года и как раз в этом году закончился. Состояние улицы Степана Разина говорит о качестве работ, которые были сделаны. Но есть и другой момент – та же компания «Эмма» ремонтировала в 2013 году улицу Малышева от Московской до 8 Марта, гарантия закончилась в 2016 году, дорога в лучшем состоянии. Хотя подрядчик один и тот же. О чем это может говорить? Возможно об ошибках проектирования», – рассказал корреспонденту РИА «Новый День» лидер общественного движения «Дорожный ревизор» Алексей Беззуб. По его мнению, улица Степана Разина развалится и после текущего ремонта из-за ошибок в основании дороги. А значит – подрядчик на этом ремонте заработает, к нему никаких претензий не будет, а администрация города спустя какое-то время снова потратит деньги налогоплательщиков на ремонт этого же участка.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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