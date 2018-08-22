Администрация Екатеринбурга снова ищет подрядчика на ремонт улицы Степана Разина

Администрация Екатеринбурга повторно объявила аукцион по ремонту улицы Степана Разина. Стоимость контракта не изменилась ни на копейку – подрядчик получит 10,9 млн рублей.

В повторном аукционе на ремонт проезжей части улицы Степана Разина от Щорса до Авиационной не изменилось ничего, за исключением срока окончания работ – первоначально улицу должны были отремонтировать до 25 октября, теперь срок перенесли на 30 октября. Подрядчик должен будет срезать асфальт, положить новый слой, установить бордюры и благоустроить территорию. Заявки принимаются до 6 сентября, аукцион пройдет 10 сентября.

Аналогичный конкурс был объявлен месяц назад, однако с первой попытки найти подрядчика не удалось – единственную поданную заявку отклонили из-за нарушений в документах. Улица Степана Разина знаменита ремонтом, растянувшимся на несколько лет. Корпорация «Эмма», принадлежащая брату бывшего депутата заксо Армена Карапетяна Рафику Карапетяну, начала ремонт в 2012 году и должна была сдать дорогу в 2013 году. Но автомобильное движение было открыто в декабре 2014 года, ио только в зимнем варианте, а тротуары, велодорожки и газоны подрядчик доделывал в 2015 году. Этот ремонт оценили в 140 млн рублей, а за катастрофический провал по срокам подрядчика обязали заплатить 5 млн рублей. А уже через год, в 2016, жители Екатеринбурга начали требовать починить дорогу, развалившуюся за одну зиму. Однако новый конкурс объявили тогда, когда вышел гарантийный срок ремонта.

Екатеринбург, служба информации

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