Мэрия не смогла найти подрядчика на ремонт улицы Степана Разина

В администрации Екатеринбурга не смогли найти подрядчика, который займется ремонтом улицы Степана Разина. Единственную заявку комиссия отклонила.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на участие в конкурсе была подана только одна заявка – от ООО «УралРегионСтрой». Однако все члены конкурсной комиссии признали заявку не соответствующей требованиям, компания не предоставила все необходимые документы. Вероятно, конкурс будет объявлен снова, но пока этого не произошло.

В середине июля администрация Екатеринбурга разместила заявку на ремонт улицы Степана Разина на участке от улицы Щорса до улицы Авиационной. Стоимость ремонта – более 10 млн рублей. Именно этот участок ремонтировала компания «Эмма», принадлежащая брату бывшего депутата заксо Армена Карапетяна Рафику Карапетяну, на протяжении нескольких лет. Ремонт закончился в 2015 году, уже на следующий год горожане начали жаловаться на ужасное состояние дороги. Но провести ремонт решили только сейчас, когда гарантия на участок дороги закончилась.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 13.08.18

С екатеринбургских выборов снялись еще четыре кандидата. / 13 августа в Свердловской области ожидаются следующие события. / В Каменске-Уральском неизвестный в магазине зарезал двух человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»