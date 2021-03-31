Миллионы на ремонт дорог в Екатеринбурге отдадут фирме, аффилированной с Арменом Карапетяном

На рынке дорожного строительства в Екатеринбурге появился «новый» получатель бюджетных средств. На протяжении последних лет деньги за ремонты дорог в столице Урала делили между собой в основном три компании: УТСС, ГУДСР и «Уралдортехнологии». В этом году «пирог» разделили на четверых – один из контрактов подписан с ООО ДСК «Строймеханизация».

Компания проведет капремонт на улицах Локомотивной, Эстонской, в районе транспортной развязки УралНИИСХоза, на Братской, бульваре Самоцветном, в Рижском переулке, на Громова, Онуфриева, Постовского и Викулова.

За контракт администрация готова была заплатить 209,8 миллиона рублей. Кроме «Строймеханизации» заявлялось ООО «Уралдортехнологии», конкуренты сбили цену практически на 14%, но «Уралдортехнологии» выставили ценник на миллион больше. Победителем с предложением 180,4 миллиона рублей признали ДСК «Строймеханизация».

Согласно данным «Контур-фокуса», ранее эта компания называлась ООО «СтройДор», а в ее учредителях были Рафик и Армен Карапетяны, известные в Екатеринбурге персонажи. Две недели назад прокуратура начала проверку в онкодиспансере из-за контрактов, заключенных с фирмами, связанными с братьями Карапетянами. Армен Карапетян был депутатом заксо, его лишили мандата из-за недостоверных сведений в декларации, а до того его лишали прав за пьяное вождение. Что касается непосредственно дорожных работ, то в Екатеринбурге Карапетяны сильнее всего запомнились по ремонту улицы Степана Разина: корпорация «Эмма», принадлежащая Рафику Карапетяну, начала ремонт в 2012 году и должна была сдать дорогу в 2013-м, но закончить удалось только в 2015-м. Уже на следующий год дорога начала разваливаться, но новый конкурс объявили только когда вышел гарантийный срок ремонта – в 2018-м. Последние годы бизнесмены работали в Омской области, и там тоже получалось не все. Например, ДСК «Строймеханизация» в Омске просто не вышла на ремонты дорог по госзаказу. С прошлого года компания продолжила активно заявляться на торги в родной Свердловской области.

Впрочем, в этом году у Карапетянов будет все-таки самая маленькая часть от всего объема бюджетных денег, выделенного Екатеринбургу (1,7 миллиарда).

Самая большая часть достанется ГУДСР – компания взяла три контракта на 680 миллионов. Два контракта получило ООО «Уралдортехнологии» – на 598 миллионов. Трест УТСС выиграл один контракт на 266,5 миллиона. Еще 146 миллионов удалось сэкономить в ходе конкурсных процедур, возможно, мэрия на эти деньги позже выставит еще какие-то контракты по другим дорогам.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 31.03.21

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