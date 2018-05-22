Заксобрание со второй попытки изгнало депутата Карапетяна

Только что депутаты заксобрания Свердловской области повторно проголосовали за досрочное прекращение полномочий своего коллеги Армена Карапетяна.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на этот раз обсуждение вопроса прошло гораздо быстрее. Перед депутатами выступил зампред мандатной комиссии Виктор Якимов. Он рассказал, что 18 мая на мандатной комиссии были рассмотрены вновь открывшиеся обстоятельства о доходах и имуществе семьи Карапетяна. Например, он выплатил 64 тысячи рублей зарплаты своей жене, работавшей у него помощником, в то время, когда она находилась в отпуске. Он также скрыл, что является соучредителем компании «Элит-окна». В связи с этим комиссия приняла решение вынести вопрос о прекращении его полномочий на пленарное заседание.

Сегодня депутаты следующим образом: 42 депутата за, один – против, один – воздержался, один – не голосовал.

Напомним, ранее в перерыве заседания Карапетян выступил с резким заявлением в адрес коллег и спикера. Он обвинил Людмилу Бабушкину в «беспределе», заявил, что будет оспаривать это решение и покинул заседание, не дожидаясь голосования.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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