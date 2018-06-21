Кресло Карапетяна в заксобрании еще долго останется пустым

Свердловская избирательная комиссия до сих пор не рассмотрела вопрос о передаче мандата Армена Карапетяна, лишенного полномочий 22 мая.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном избиркоме, на вчерашнем заседании этот вопрос не поднимался. Ближайшее заседание состоится только 11 июля, но будет ли там рассматриваться эта тема – пока неизвестно. В избиркоме предполагают, что это связано с позицией партии «Справедливая Россия», которая до сих пор не смирилась с изгнанием Карапетяна и пытается отменить это решение судебными методами.

Армен Карапетян был избран депутатом заксо в 2016 году по спискам «Справедливой России». После него следующим в очереди идет партиец из Полевского Александр Юланов, но передача мандата затягивается.

Напомним, Армена Карапетяна лишили мандата со второй попытки по требованию прокуратуры 22 мая. При этом девять его коллег, у которых тоже нашлись недочеты в декларациях, были пощажены – в суде прокурор отказался от своих требований. Карапетян пытался оспорить это решение в Верх-Исетском райсуде, но безуспешно. Тем не менее, Армен Эминович сразу же заявил о намерении обжаловать это решение в Свердловском областном суде. Партия его поддерживает. Но на сегодняшний день апелляция в облсуд пока не поступила.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 21.06.18

Следователи опубликовали новый фоторобот педофила, напавшего на девочку в Каменске-Уральском. / Свердловские власти наплевали на выбор граждан, сделанный 18 марта. / Место для «парка советского периода» в Нижнем Тагиле предложат выбрать горожанам. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»