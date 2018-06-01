Прокуратура простила девять депутатов заксо: иск о лишении их мандатов отозван

Девять из десяти депутатов заксобрания, досрочного прекращения полномочий которых требовала прокуратура, останутся при своих мандатах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День» из Верх-Исетского районного суда, сегодняшнее заседание продлилось недолго.

Напомним, в неполном предоставлении сведений о доходах и имуществе были уличены десять депутатов. Это единороссы Альберт Абзалов, Анатолий Марчевский, Олег Корчагин, Валерий Савельев, Владимир Ильиных, Алексей Коробейников; один либерал-демократ – Павел Мякишев; эсеры Андрей Жуковский и Армен Карапетян; коммунист Александр Ивачев.

Армен Карапетян, по декларации которого прокуратура предъявила претензии первой, был лишен мандата 22 мая. Он уже подал исковое заявление об оспаривании этого решения.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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