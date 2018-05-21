Суд не смог с первого раза решить вопрос об отставке проштрафившихся депутатов (ФОТО, ВИДЕО)

Слушание дела по иску областной прокуратуры к комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов областного заксобрания отложено.

Депутаты заксобрания в суде

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День» из Верх-Исетского районного суда, судья Ирина Майорова решила привлечь к процессу нового ответчика – собственно заксобрание. Это связано с тем, что комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов является не самостоятельным юрлицом, а структурным подразделением заксо. Новое заседание суда назначено на 1 июня.

Отметим, что на суде присутствовали три депутата: председатель мандатной комиссии Алексей Коробейников, председатель комиссии по контролю за сведениями о доходах Владимир Никитин и директор цирка Анатолий Марчевский – один из тех 10 депутатов, в декларациях которых прокуратура нашла обман.

Напомним, согласно иску прокуратуры ответчиком является не все законодательное собрание, а только комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе (председатель – депутат от «Единой России» Владимир Никитин). «Заинтересованными лицами» названы десять депутатов, заподозренные в укрывательстве доходов и недвижимости. Это единороссы Альберт Абзалов, Анатолий Марчевский, Олег Корчагин, Валерий Савельев, Владимир Ильиных, Алексей Коробейников; один либерал-демократ – Павел Мякишев; эсеры Андрей Жуковский и Армен Карапетян; коммунист Александр Ивачев. Прокуратура требует лишить их мандатов, однако эксперты сомневаются, что до этого дойдет.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Александр Саливанчук

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