Свердловский парламент повторно рассмотрит вопрос о лишении мандата Карапетяна

Только что в свердловском Заксобрании завершилось внеочередное заседание мандатной комиссии, на котором повторно была рассмотрена информация о доходах и имуществе депутата от «Справедливой России» Армена Карапетяна. Было принято решение вынести вопрос о прекращении полномочий депутата на ближайшее заседание заксо.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заседание по вопросу Карапетяна не афишировалось и прошло за закрытыми дверями. Члены мандатной комиссии отказались давать комментарии. Но представитель прокуратуры Свердловской области Владимир Курочкин заявил, что принятым решением удовлетворен, так как именно этого и добивался надзорный орган.

Стоит отметить, что заседанием руководил не глава комиссии Алексей Коробейников, а его заместитель Виктор Якимов. Коробейников также присутствовал при рассмотрении вопроса, но не выступал. Вероятно, это связано с тем, что к декларации единоросса тоже были претензии.

Добавим, что Верх-Исетский районный суд 21 мая рассмотрит иск прокуратуры к заксобранию о лишении мандатов десяти депутатов. Судебное разбирательство по «делу Карапетяна» назначено на 22 мая – в день заседания областного парламента.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Валентина Ярославцева

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