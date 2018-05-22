Новичок заксобрания принёс депутатскую присягу

Только что в самом начале очередного заседания заксо принёс депутатскую присягу новичок – справедливоросс Егор Шаламовских.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», число депутатов таким образом снова вернулось пятидесяти. Правда, вскоре оно снова может сократиться до 49 – в повестку внесён вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Армена Карапетяна.

Напомним, Шаламовских заменил в заксо Дмитрия Ионина, который осенью уехал в Госдуму вместо Александра Буркова, назначенного врио губернатора Омской области.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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