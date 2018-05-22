Заксо тоже пытается хайпить: Бабушкина и Карапетян обменялись обвинениями

В заксобрании Свердловской области сегодня тоже горячо, хоть и не так, как в гордуме Екатеринбурга. Депутат Армен Карапетян, вопрос о прекращении полномочий которого планируется рассмотреть в заксо после обеда, заявил о претензиях в адрес коллег и лично спикера Людмилы Бабушкиной.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в первом перерыве Карапетян собрал вокруг себя всех присутствующих в заксо журналистов, сообщив, что вопрос о его мандате включён в повестку незаконно, в частности потому, что его не было на заседании мандатной комиссии. По словам депутата, в тот день он находился в Ереване, где сейчас происходят важные для армянского народа политические события. Решение комиссии он назвал «беспределом». По поводу заседания заксо он заявил, что это похоже на футбол: «На прошлом заседании они попытались забить гол, не получилось, главный арбитр не засчитал. Теперь пытаются снова. Я не буду присутствовать на этом вопросе, не хочу на это смотреть. Но если они проголосуют, мы с моими избирателями будем оспаривать это решение», – подчеркнул он.

На вопрос, что он считает своим самым большим достижением на посту депутата, Карапетян ответил, что ни разу не получал замечаний от своих избирателей. Если бы они сами попросили его уйти, заявил он, он не стал бы с ними спорить, но они поддерживают его. После этого Карапетян покинул здание заксо.

Председатель законодательного органа Людмила Бабушкина, в свою очередь, заявила, что после 3 апреля открылись новые обстоятельства коррупциогенного характера. Оказалось, например, что Карапетян заплатил своей жене 64 тысячи рублей как помощнику, хотя в это время она находилась за пределами региона. Кроме того, он не указал, что является учредителем коммерческой организации.

Между тем суд о лишении Карапетяна депутатского статуса, который должен был состояться сегодня, отложен.

За пару часов до начала заседания и в Верх-Исетском суде, и в прокуратуре подтверждали, что рассмотрение состоится сегодня. Однако в ходе заседания разбирательство перенесли. Рассмотрение иска состоится 1 июня, в тот же день, что и иска прокуратуры к комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах 10 депутатов областного заксобрания, но двумя часами позже. О переносе даты рассмотрения попросила прокуратура.

Добавим, накануне было отложено слушание дела по иску областной прокуратуры к 10 депутатам. Судья Ирина Майорова решила привлечь к процессу нового ответчика – собственно заксобрание. В деле Карапетяна заксо также привлекли как ответчика.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 22.05.18

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