Евгений Ройзман уходит в отставку (ВИДЕО, ФОТО)

Глава Екатеринбурга и ЕГД на сегодняшнем заседании думы города заявил о том, что уходит в отставку. Депутаты должны были рассмотреть вопрос о внесении поправок в устав Екатеринбурга, отменяющих прямые выборы главы города. Однако Ройзман как спикер запретил ставить этот пункт в повестку заседания. Депутаты проголосовали против повестки, и заседание было сорвано.

Ройзман уходит в отставку

В конце обсуждения Евгений Ройзман заявил, что областной закон об отмене прямых выборов глав городов – это обман жителей, а поскольку он был выбран жителями Екатеринбурга на прямых выборах, то он уходит в отставку. После чего мэр покинул зал.

Депутаты соберутся сегодня на совещание, где будет принято решение о внеочередном заседании думы. Ройзман намерен сегодня написать заявление о сложении полномочий.

Екатеринбург, служба информации

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