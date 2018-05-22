Чем запомнился мэр Евгений Ройзман жителям Екатеринбурга (ВИДЕО)

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман сегодня объявил о своей отставке. РИА «Новый День» провел уличный опрос горожан, чтобы выяснить, как они относятся к этому событию.

Отставка Ройзмана

Большинство респондентов запомнили Ройзмана как борца с наркоторговлей и организатора утренних пробежек на Плотинке, но вот рассказать о его достижениях на посту градоначальника не смогли. Примерно половина опрошенных нами жителей города сожалеет, что мэр досрочно сложил полномочия. Остальные высказались в духе: «Ушел и ушел. Ничего не поменяется». Встретились и екатеринбуржцы, которые не знают, кто такой Ройзман.

Напомним, громкое заявление прозвучало сегодня на заседании городской думы Екатеринбурга. Евгений Ройзман выступил против принятия поправок в устав города, отменяющих прямые выборы мэра. «Я не хочу в этом участвовать, потому что это противоречит интересам жителей Екатеринбурга. Поэтому я подаю в отставку», – сообщил он и покинул зал заседания.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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