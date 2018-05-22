О грязи, драке и уме Тунгусова: цитатник Ройзмана за пять лет на посту главы города

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сегодня объявил, что уходит в досрочную отставку. До конца полномочий он не дотянул чуть больше трех месяцев – избран на пост главы Екатеринбурга и спикера думы он был в сентябре 2013 года. За эти пять лет мэр, не обладавший, по сути, полнотой хозяйственной власти, а наделенный лишь представительскими функциями, запомнился горожанам и читателям СМИ, в основном, своими громкими заявлениями. Редакция «Нового Дня» в Екатеринбурге решила напомнить самые яркие из них.

Победа Евгения Ройзмана на выборах мэра в сентябре 2013 года стала неожиданностью для многих – слишком уж он выглядел недоговороспособным. И действительно, в первый год своего мэрства Ройзман не мог избавиться от амплуа оппозиционера и человека несистемного. Оттого часто делал заявления, которыми не следовало бы разбрасываться главе Екатеринбурга. Например, в ноябре 2013-го на встрече с блогерами Ройзман заявил, что построит в городе вторую ветку метро даже без федеральных денег. «Если будет получаться с «Экспо» (тогда город боролся за «Экспо-2020»), будет ветка метро сразу же, – отметил мэр. – Не будет – метро все равно будет, потому что постоянно все смотрят, где и за счет чего сделать движение вперед».

На посту главы Ройзман продолжил общаться в соцсетях со своими избирателями и другими пользователями интернета. Манеру разговора он не сменил, благодаря чему и родил один из самых устойчивых уральских мемов. В ответ на высказывание одного из своих фоловеров Ильи «#ekb утопает в грязи, но мэру с сити-менеджером, похоже, наплевать» Ройзман написал ставшее впоследствии знаменитым: «В душе у тебя грязь».

Правда, выступая со своим первым отчетом перед думой в мае 2014-го, Ройзман неожиданно признался, что в свое время несправедливо критиковал Аркадия Чернецкого, заочно вручив тому звание «Свинья года» за грязь на улицах города. «Я понял это только в 2014 году. Понял, что на человека зря наехал, оскорбил его. А сейчас нахожусь в той же ситуации. Весь декабрь смотрел, как службы убирают город, лично с мужиками общался. А мне потом написали, что город грязный. Конечно, я жестко ответил, потому что это было несправедливо, и это потребительское отношение горожан к мэру», – заявил он.

Вообще первый отчет главы был богат на откровения. Если о Чернецком мэр высказался с известной долей уважения, то о пиетете в адрес тогда еще вице-мэра Владимира Тунгусова речи не шло. «У меня был прямой конфликт с Тунгусовым в самом начале, и мы достаточно жестко разговаривали. И он мне сказал: «Почему ты решил, что я люблю свой город меньше, чем ты?». Я стал смотреть на работу этих людей и увидел, что некоторые вещи действительно заслуживают уважения. В отличие от многих, я не считаю, что Тунгусов умнее меня. Поэтому нет проблем, мы работаем вместе», – сказал Ройзман.

Отчет Ройзмана

Провоцировали Ройзмана на заявления не только политические события. В первый год его пребывания на посту мэра было возбуждено уголовное дело в отношении его соратника Олега Кинева за убийство пенсионерки Ольги Ледовской из-за ее квартиры, и главе города пришлось всеми правдами и неправдами открещиваться от разных обвинений. В том числе – в том, что он якобы требовал у Кинева 5 млн рублей за депутатский мандат. «Никаких проблем. Я могу пройти детектор лжи публично – при представителях СМИ в любое время. А вообще, что я буду бред комментировать? Я даже не верю, что Кинев такое мог сказать. Весь город знает, что я не торговал мандатами», – сказал «Новому Дню» Евгений Ройзман.

Ройзман о детекторе лжи

В том же году главе города пришлось объясняться по поводу его диплома – СМИ писали, что он поддельный, а после – комментировать заявление нового президента «Города без наркотиков», своего бывшего друга Андрея Кабанова о том, что Ройзман, будучи главой фонда, использовал организацию только для своего пиара.

Через полтора года после вступления в должность Евгений Ройзман, хлебнувший скандалов и обвинений в свой адрес, как будто бы на некоторое время поутих. Но нет-нет да попадал в повестку то со спорными заявлениями, то вообще с потасовками. В марте 2015-го СМИ взорвала новость: Ройзман подрался с Антоном Баковым на борту самолета, летевшего из Москвы в Екатеринбург. Оба ездили на похороны Бориса Немцова. «Он был пьяный, занял не свое место. Я его настыдил, он плюхнулся на чужое место, 40 минут держали самолет, пока он барагозил, а когда его вывели, весь самолет зааплодировал. А я читал – хорошую книгу про Александра Невского, мне как историку было интересно», – сказал Ройзман «Новому Дню».

Ко второму своему отчету глава города снова подошел эмоционально. Рассказывая о загранпоездках и встречах с консулами иностранных государств, он вдруг признался, что представительские функции, которые обязывают главу города присутствовать на всех массовых праздничных мероприятиях и произносить поздравительные речи, ему тяжело даются: «Это очень энергозатратно для меня, я трачу много эмоций на такие выступления».

В 2017-м мэр Евгений Ройзман вступился за блогера и «ловца покемонов» Руслана Соколовского на суде. Правда, для этого ему пришлось хорошенько пройтись по своему «подзащитному». «Он явно человек недоучившийся. Надо быть невежей, чтобы так разговаривать. Я посмотрел эти ролики с улыбкой, человек не в теме, имеет юношеский бравурный нигилизм, потому что есть вещи, которые воспитанный и думающий человек не имеет права проговаривать вслух. Как в пословице – ради красного словца не пожалеет ни мать, ни отца», – выступил перед судьей Ройзман.

Ройзман о Соколовском

В том же году Евгений Ройзман в последний раз отчитался перед депутатами городской думы. Среди вопросов, которые задавали ему парламентарии, был и, например, вопрос о личном вкладе мэра в повышение рождаемости в Екатеринбурге. «У меня пятеро детей, мне кажется, я достаточно сделал», – сказал Ройзман и почему-то смутился.

Глава Екатеринбурга предпринял попытку в 2017-м зарегистрироваться кандидатом на выборах губернатора Свердловской области, однако это ему не удалось. Он не смог пройти муниципальный фильтр – для этого нужно было собрать определенное число подписей депутатов городских дум Свердловской области. Отреагировал Ройзман на это в привычной ему манере: «Эти выборы без моего участия можно называть как угодно – ролевые игры, шоу долгоносиков, но граждане здесь ничего не решают. Это массированная фальсификация уже на старте, и ни один уважающий себя человек в таком участвовать не будет».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 22.05.18

«Это любовный треугольник», – полиция разобралась в инциденте с другом блогера Zergulio. / В СвЖД рассказали о расписании «Ласточек» из Кольцово на время ЧМ-2018. / Лидер «Дондиков» останется под домашним арестом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»