Ройзман в суде назвал Соколовского недоучкой и невежей (ВИДЕО)

Публикации за 04.04.17

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Сегодня глава Екатеринбурга выступил на процессе по делу «ловца покемонов» с речью в защиту Руслана Соколовского. Основные тезисы, которые озвучил Ройзман: блогер необразован, провокационный характер роликов обоснован жаждой популярности, а не желанием оскорбить, «нигилиста» надо наказать общественными работами и заставить учиться.

«В этом деле хороших нет. Чем быстрее все кончится, тем лучше будет для города и для всех», – заявил Евгений Ройзман перед началом своего допроса в качестве свидетеля защиты. Уже в зале суда он отметил низкий лексический и стилистический уровень блога Соколовского.

«Бравурная стилистика этих видео вызвана нигилизмом, как в пословице – ради красного словца не пожалеет ни мать ни отца. Это тот самый случай», – объяснил глава Екатеринбурга оскорбившие верующих высказывания подсудимого. В финале своего выступления Ройзман вызвался помочь молодому человеку в перевоспитании и переобучении. Подробней – смотрите на канале NDNews.ru.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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