На допросе Соколовский не признал своей вины и заявил, что он космополит и причина оскорблений – «юношеский максимализм»

Публикации за 28.03.17

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга сегодня состоялся допрос блогера Руслана Соколовского, обвиняемого в экстремизме и оскорблении чувств верующих в связи с ловлей покемонов в Храме-на-Крови. Соколовский заявил, что не признает своей вины. По его словам, он космополит и не испытывает ненависти к верующим. А заявления, что верующие – неадекватные люди, относилось к комментаторам на канале. Многое Соколовский списывает на свой юношеский максимализм. В СИЗО он много думал и после суда не собирается больше записывать ролики. Сейчас в суде смотрят видеоролики блогера – эта часть процесса проходит в закрытом режиме. Следующее заседание по делу блогера состоится только 3 апреля.

Сначала допрос вели адвокаты, которые попросили Соколовского рассказать свою биографию и пояснить, как так получилось, что он стал блогером и начал записывать видеоролики. Руслан рассказал, что родился в 1994 году в Шадринске, в бедной семье. Зарабатывать деньги в интернете начал с 16 лет, потому что в Шадринске низкие зарплаты. Сначала писал тексты, работал с московскими заказчиками. В 2012 году Соколовский поступил в вуз в Кургане на психологический факультет, в 2013 году перевелся в университет в Екатеринбурге. Денег не хватало, и Соколовский занялся фрилансом.

Тогда Соколовский и решил стать блогером. Сначала записывал переводы иностранных роликов, потом снял и свои первые видео. Постепенно набрал 100 тысяч подписчиков на YouТube, что помогло ему заработать. По словам Соколовского, он просто хотел делать видео на острые темы – политику, новости, выпуски «Пусть говорят» и прочее. Но стал получать первые угрозы в комментариях: например, за ролик про нападение на «Шарли Эбдо» ему угрожали мусульмане.

«Я стал отвечать, что если меня оскорбляют, я оскорбляю в ответ. Это юношеский максимализм», – заявил Соколовский.

На юношеский максимализм блогер списывает и свое высказывание, будто все верующие – неадекватные люди. Якобы он имел в виду только агрессивных комментаторов. Также на максимализм списал поступки, когда «переходил черту».

При этом Соколовский заявил, что он космополит, а вовсе не экстремист и не националист. И у него нет ненависти к верующим. Также он понимает, что в России проживают представители разных религий. На вопрос адвоката, кто такие верующие люди, Соколовский ответил: «Это люди, у которых есть выдуманный друг. Существо, у которого можно попросить помощи. Раньше отношение к богу было более серьезным. Он был как отец».

На вопрос адвокатов, признает ли он вину, Соколовский ответил: «Нет».

После адвокатов вопросы задавал прокурор, которого в основном интересовал процесс изготовления видеороликов, технические моменты. Также обвинитель спросил, каков был возрастной ценз роликов и присутствовал ли там мат. На что Соколовский заявил, что у некоторых видео был ценз 18+ и в некоторых был мат. Из слов блогера следует, что он не входит в реестр блогеров и СМИ, а потому использование мата не запрещено законом.

«Моральные нормы не являются уголовными нормами, в общественных местах я не использовал эту лексику, мне хватает словарного запаса», – заявил Соколовский. При этом он не понимал, что может своими роликами кого-то оскорбить.

Далее вопросы задавала судья, которая явно хотела воззвать к совести юноши. Она спросила, не задумывался ли Соколовский, что его видео могут вызвать реакцию, не думал ли он о последствиях и так далее. Также судья интересовалась, что для Руслана значат человеческие чувства и прочее. Блогер сказал, что придавал недостаточно значения всему этому и выводы сделал только в СИЗО.

«Я понял, что надо было быть менее экспрессивным, использовать больше аргументов, чтобы другие поняли мою позицию. Но навязывать ее не надо было», – говорит подсудимый.

Он добавил, что сознание его изменилось. Теперь он много общался с верующими, и его ролики были бы другими. Соколовский признался, что тему религии взял для того, чтобы было больше просмотров на его канале.

В завершение допроса, отвечая на вопрос адвоката, что он будет делать после суда, Соколовский сказал, что пока больше не будет снимать ролики. Ему предложили работу, и он намерен согласиться.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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