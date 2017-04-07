РПЦ внесла в «черный список» профессора УрФУ, заступившегося за Соколовского (ФОТО)

Публикации за 07.04.17

Екатеринбургская епархия внесла в «черный список» доктора исторических наук, профессора Уральского федерального университета Алексея Мосина, который выступил свидетелем защиты на процессе по делу блогера Руслана Соколовского.

Как передает корреспондент NDNews.ru, Мосин выступил в суде 4 апреля. После этого он дал интервью журналистам, пояснив, почему решил заступиться за Соколовского, которого судят за экстремизм и оскорбление чувств верующих в связи с ловлей покемонов в Храме-на-Крови и размещением в интернете неоднозначных роликов. Сегодня стало известно, что РПЦ внесла профессора в «черный список», об этом Мосин сообщил в социальной сети Facebook.

«Видимо, это невинное интервью стало причиной того, что моя фамилия оказалась в «чёрном списке» издательского отдела Екатеринбургской епархии (процессор долгое время сотрудничал с издательством, – прим. ред.). Это означает, дорогие мои друзья, что отныне она не может появляться на сайте, на радио, на телевидении и в печати – во всех информационных ресурсах ведомства епархии. Хочу проститься со своими радиослушателями и телезрителями, пожелать им успеха в преодолении жизненных трудностей, а главное – в любой ситуации сохранять чувство собственного достоинства», – написал Мосин.

Он добавил, что в течение 10 лет принимал участие в передачах православного радио «Воскресение», с 2005 года время от времени появлялся в эфире телеканала «Союз».

Во время дачи показаний в суде Мосин высказал мнение, что Соколовского не нужно привлекать к уголовной ответственности, высказывания относительно религии и верующих должны остаться на совести самого блогера.

Фото со страницы профессора Мосина в ФБ

Рассмотрение материалов уголовного дела против Соколовского по существу началось 13 марта. Молодой человек был задержан 3 сентября прошлого года. Причиной стала ловля блогером в Храме-на-Крови покемонов. Процесс игры в Pokemon Go в культовом сооружении был снят на видео и выложен в Интернет. Юноша сделал это в знак протеста против какой-либо ответственности за подобные действия. При этом на его странице в Интернете следователи нашли и другие видео, к которым у них возникли вопросы.

«По данным следствия, с мая 2013 по сентябрь 2016 года обвиняемый разместил в YouTube 9 видеофайлов, которые, согласно проведенной экспертизе, содержат признаки возбуждения ненависти либо вражды. При этом некоторые из указанных роликов были оценены экспертами еще и как публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих», – отмечают в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Наряду с этим, в квартире блогера на улице Заводской в Екатеринбурге обнаружили авторучку, подпадающую под признаки специального технического средства для негласного получения информации. Такого рода предметы ограничены в гражданском обороте.

В окончательной редакции обвинительного заключения 22-летнему Соколовскому предъявлено обвинение по 9 эпизодам преступлений, предусмотренных ст.282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»), 7 эпизодам ст.148 УК РФ («Оскорбление чувств верующих»), а также одному эпизоду ст.138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»).

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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