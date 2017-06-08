В Екатеринбурге из вуза уволили профессора, заступившегося за Соколовского

В Екатеринбурге 7 июня лишился работы доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории Миссионерского института Алексей Мосин, который выступил свидетелем защиты на процессе по делу блогера Руслана Соколовского. Увольнение было оформлено по собственному желанию, но Мосин уверен – это вопрос совести, который связан со скандалом вокруг дела блогера.

Как передает корреспондент NDNews.ru, Мосин, который наряду с Миссионерским институтом при Ново-Тихвинском женском монастыре работал в УрФУ, Горном университете и являлся постоянным спикером епархиальных СМИ, выступил в суде 4 апреля. Во время дачи показаний профессор высказал мнение, что блогера не нужно привлекать к уголовной ответственности, высказывания относительно религии и верующих должны остаться на совести самого блогера. После этого РПЦ внесла Мосина в «черный список».

«5 апреля ректору Миссионерского института, в котором я тогда работал, позвонил епископ Евгений (Кульберг) и поинтересовался, чего ради сотрудники института защищают Соколовского. Ректор института Наталья Дьячкова попросила у меня объяснений. Я сказал, что таким образом исполнил свой гражданский и христианский долг, как я его понимаю, и иначе поступить не мог», – написал Мосин на своей страничке в Facebook.

Фото со страницы профессора Мосина в ФБ

В ответ профессора попросили более не участвовать в «либеральных акциях», не давать интервью СМИ, и на дальнейшие действия получать благословение. С этим Мосин согласиться не мог и предпочел написать заявление на увольнение с открытой датой. «Сделал так потому, что не хотел ставить институт в трудное положение: учебный год не завершен, институту предстоит очередная попытка получения аккредитации. У меня много обязательств как у завкафедрой, проректора по научной работе и председателя аттестационной комиссии по теологии в Горном университете, где нашим выпускникам вскоре предстояло защищать выпускные работы, чтобы получить диплом бакалавра теологии. После этого в течение двух месяцев моя работа в институте шла обычным чередом: я читал лекции и вел практические занятия, принимал зачеты у вечерников и заочников, проводил защиты курсовых работ», – отмечает Мосин.

Но сразу после защиты дипломных проектов в Горном университете он был уволен.

«7 июня ректор Дьячкова поблагодарила меня за 8-летнюю работу и объявила, что моя просьба об увольнении удовлетворена. Я, в свою очередь, поблагодарил Наталью Александровну за всё хорошее, что связано было в моей жизни с Миссионерским институтом, и пожелал институту дальнейшей успешной работы – уже без меня. Что в сухом остатке? Я потерял работу, а вместе с тем надежду на реализацию нескольких научных проектов – это минус. Я сохранил свободу действий и самоуважение – это плюс. Как говорят у нас в институте (наверное, правильнее теперь говорить – «у них в институте», хотя звучит непривычно): «Слава Богу за всё!». А ректору Миссионерского института Дьячковой остается пожелать новых побед над либерализмом – главной угрозой благополучию современной России», – заключает Мосин.

Напомним, 11 мая Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил Соколовского к 3,5 годам лишения свободы условно. Его признали виновным в оскорблении чувств верующих, возбуждении ненависти, а также незаконном обороте специальных технических средств. Суд также обязал блогера удалить все видеоролики, оскорбляющие чувства верующих, которые им были выложены в интернет, и запретил участвовать в массовых мероприятиях.

Молодой человек выкладывал в интернете собственные видеоролики, в которых размышлял на религиозные темы. В одном из роликов Соколовский ловил покемонов в Храме-на-Крови. Дело Соколовского получило большой общественный резонанс.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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