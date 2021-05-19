Екатеринбургский «Мемориал»* возглавил историк Алексей Мосин

Новым главой уральского общества «Мемориал» стал доктор исторических наук Алексей Мосин, который работал вместе с бессменным руководителем организации Анной Пастуховой, скончавшейся от коронавируса.

В прошлом Алексей Мосин являлся профессором кафедры истории России УрФУ, а также работал заведующим кафедрой истории в миссионерском институте Екатеринбургской епархии, откуда ушел после выступления на процессе по делу «ловца покемонов» Руслана Соколовского. Мосин также является активным участником проекта «Последний адрес», созданного в память о жертвах сталинских репрессий. Он сообщил, что уральский «Мемориал»* продолжил свою прежнюю деятельность.

Напомним, правозащитница Анна Пастухова руководила «Мемориалом»* с 1992 по 2021 годы. В апреле она тяжело заболела коронавирусом, несколько недель находилась реанимации и скончалась 4 мая.

* признан иноагентом

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 19.05.21

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