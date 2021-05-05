Умерла глава уральского «Мемориала»

В Екатеринбурге накануне скончалась председатель уральского общества «Мемориал» (оно было включено в реестр НКО-иноагентов) Анна Пастухова. Несколько недель она провела в реанимации Госпиталя ветеранов войн из-за коронавируса, однако болезнь оказалась сильнее.

Анна Яковлевна Пастухова родилась 26 марта 1952 года в Оренбурге. В Пензе кончила историко-филологический факультет, сначала преподавала литературу и мировую художественную культуру в Свердловском техникуме общественного питания, а в 1992 году стала главой «Мемориала», посвятив себя увековечению памяти жертв политических репрессий.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 05.05.21

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