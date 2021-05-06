С главой уральского «Мемориала»* простятся без речей

Глава уральского общества «Мемориал»* Анна Пастухова, которая накануне скончалась от коронавируса, перед смертью просила не устраивать церемоний прощания. Об этом сообщила в соцсети ее знакомая Елена Шукаева.

По словам Шукаевой, кремация состоится завтра, 7 мая, в 11:50 на 10-м километре Сибирского тракта, в большом зале, вмещающем не более 40 человек. Сама покойная не хотела, чтобы пришло много людей. «Перед смертью Анна Яковлевна выразила пожелание не устраивать церемонию прощания, не произносить речей и не приносить цветов, и даже не приглашать людей – кто хочет, сам придет. Поэтому специальных автобусов до крематория не будет. Если кто-то хочет присутствовать, он может приехать самостоятельно, при этом просим проявить уважение к последней воле покойной. Все слова и речи – вне стен крематория», – подчеркнула Шукаева. Она также сообщила, что не нужно приносить никаких венков, портретов или церковных вещей.

* включен в реестр НКО-иноагентов

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 06.05.21

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