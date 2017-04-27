«Имеющееся заключение дефектно»: на процессе по делу Руслана Соколовского поставлен вопрос о повторной судебной экспертизе (ФОТО)

Публикации за 27.04.17

В Верх-Исетском районном суде сегодня продолжился процесс по делу Руслана Соколовского, обвиняемого в экстремизме и оскорблении чувств верующих в связи с ловлей покемонов в Храме-на-Крови и публикацией в интернете неоднозначных видео.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в ходе заседания адвокат Алексей Бушмаков заявил ряд ходатайств. Он сообщил, что 18 апреля в Конституционный суд им направлен запрос о разъяснении применения статьи 148 УК РФ, которая вменяется Соколовскому. Сторона защиты полагает, что эта норма не раскрывает, что такое религиозные чувства верующих и в чем конкретно выражается их оскорбление. «Для некоторых верующих само отрицание бога является оскорбительным», – подметил защитник.

Наряду с этим адвокат настоял на проведении повторной комплексной судебной экспертизы, так как считает имеющееся в деле заключение дефектным. Методики, которые использовали эксперты, сказал Бушмаков, ненаучны и необъективны. «Специалисты высказывали свое мнение, говоря, например, о богохульстве, они выходили за рамки своей компетенции. В результате заключение наполнено субъективизмом. По сути, это написанный приговор. Просим, чтобы экспертизу провел не какой-нибудь ангажированный специалист, а федеральное госучреждение юстиции, – сообщил Бушмаков. – К тому же были допущены процессуальные нарушения. Само постановление о назначении судебной экспертизы было предъявлено нам уже после того, как она была проведена. Защита была лишена возможности заявить отвод эксперту, подать ходатайство о проведении экспертизы в другом учреждении».

Прокурор счел заявленные ходатайства необоснованными и предложил в их удовлетворении отказать. Судья Евгения Шопоняк для вынесения решения по этому вопросу в настоящее время удалилась в совещательную комнату. Возобновится процесс в 14:00.

Суд начал рассматривать дело блогера 13 марта. Соколовскому предъявлено обвинение по девяти эпизодам преступлений, предусмотренных статьей 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»), 7 эпизодам ст.148 УК РФ («Оскорбление чувств верующих»), а также одному эпизоду ст.138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»). Последний эпизод связан с тем, что при обыске в квартире блогера нашли ручку с встроенной видеокамерой.

Из обвинительного заключения следует, что подсудимый выкладывал на YouTube собственные видеоролики, которые выражали неуважение к обществу и оскорбляли чувства верующих. Среди работ Руслана Соколовского – видео под названием «В космос летал, чеченцев не видел» (в нем обвиняемый оценивал людей по нацпризнаку и сравнил Иисуса Христа с зомби), «Письма ненависти к верующим», «Письма ненависти к феминистке» (в этих случаях лингвисты усмотрели оскорбление социальных групп). Другие ролики с экспрессивной лексикой Соколовский назвал «Вступил в секту», «Суицид мусульман на ЕГЭ». Также за его авторством видео «Патриарх Кирилл – ты п…», в котором блогер критиковал РПЦ, выражал мнение об отсутствии Бога, сравнил православных с сектантами. Еще одно видео он именовал «Идеальный православный брак?» (здесь он комментировал советы одного из епископов о том, что женщины должны хорошо готовить для мужа и жить в бедности – прим. ред.). Кроме того, Соколовский выложил в интернет ролик «Ловим покемонов в церкви», который набрал огромное количество просмотров, стал широко комментироваться в социальных сетях. В нем блогер снял процесс игры в Pokemon Go в Храме-на-Крови в Екатеринбурге и сравнил Христа с покемоном.

После этого видео, в сентябре 2016 года, Соколовского задержали. Перед этим он успел выложить еще один ролик – «Соколовский в тюрьму за ловлю покемонов?», где пытался объяснить, что не хотел никого оскорбить, но повторил ряд тезисов о зомби и Иисусе в своей манере.

Сначала блогера отправил в СИЗО, но затем меру пресечения изменили на домашний арест – обвиняемый начал жить у своего адвоката. Этого удалось добиться после серии апелляций.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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