Стадию прений сторон по делу Руслана Соколовского отложили на сутки

Публикации за 27.04.17

В Верх-Исетском районном суде сегодня закончилось судебное следствие по делу Руслана Соколовского, обвиняемого в экстремизме и оскорблении чувств верующих в связи с ловлей покемонов в Храме-на-Крови и публикацией в интернете неоднозначных видео.

Как передает корреспондент NDNews.ru, после обеденного перерыва судья Евгения Шопоняк отказала адвокатам Соколовского в удовлетворении ходатайства о проведении повторной комплексной судебной экспертизы. Имеющееся заключение сторона защиты назвала дефектным и субъективным, но суд счел эти доводы неубедительными. На этом судебное следствие по делу Соколовского официально было завершено. Стороны договорились о том, что необходимо время на подготовку к прениям сторон, в ходе которых будет озвучено наказание, которое обвинение запросит для блогера. В заседании объявили перерыв до 11:00 28 апреля.

Ранее Соколовский заявлял, что никогда не был националистом, а свои ролики создавал с полемической целью. Никого оскорблять он не намеревался, цели разжигать вражду и ненависть у него, якобы, тоже не было. «Я космополит, атеист, но моя позиция – не нужно сбрасывать колокола с колоколен», – отмечал он на суде. Также Руслан отмечал, что теоретически готов отправиться за решетку, где ему придется выстрадать свои идеи.

Суд начал рассматривать дело блогера 13 марта. Соколовскому предъявлено обвинение по девяти эпизодам преступлений, предусмотренных статьей 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»), 7 эпизодам ст.148 УК РФ («Оскорбление чувств верующих»), а также одному эпизоду ст.138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»). Последний эпизод связан с тем, что при обыске в квартире блогера нашли ручку с встроенной видеокамерой.

Из обвинительного заключения следует, что подсудимый выкладывал на YouTube собственные видеоролики, которые выражали неуважение к обществу и оскорбляли чувства верующих. Среди работ Руслана Соколовского – видео под названием «В космос летал, чеченцев не видел» (в нем обвиняемый оценивал людей по нацпризнаку и сравнил Иисуса Христа с зомби), «Письма ненависти к верующим», «Письма ненависти к феминистке» (в этих случаях лингвисты усмотрели оскорбление социальных групп). Другие ролики с экспрессивной лексикой Соколовский назвал «Вступил в секту», «Суицид мусульман на ЕГЭ». Также за его авторством видео «Патриарх Кирилл – ты п…», в котором блогер критиковал РПЦ, выражал мнение об отсутствии Бога, сравнил православных с сектантами. Еще одно видео он именовал «Идеальный православный брак?» (здесь он комментировал советы одного из епископов о том, что женщины должны хорошо готовить для мужа и жить в бедности – прим. ред.). Кроме того, Соколовский выложил в интернет ролик «Ловим покемонов в церкви», который набрал огромное количество просмотров, стал широко комментироваться в социальных сетях. В нем блогер снял процесс игры в Pokemon Go в Храме-на-Крови в Екатеринбурге и сравнил Христа с покемоном.

После этого видео, в сентябре 2016 года, Соколовского задержали. Перед этим он успел выложить еще один ролик – «Соколовский в тюрьму за ловлю покемонов?», где пытался объяснить, что не хотел никого оскорбить, но повторил ряд тезисов о зомби и Иисусе в своей манере.

Сначала блогера отправил в СИЗО, но затем меру пресечения изменили на домашний арест – обвиняемый начал жить у своего адвоката. Этого удалось добиться после серии апелляций.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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