Обвинение просит назначить Соколовскому реальный срок – три с половиной года колонии

Публикации за 28.04.17

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга сегодня продолжается завершающее заседание по делу блогера Руслана Соколовского, обвиняемого в экстремизме и оскорблении чувств верующих в связи с ловлей покемонов в Храме-на-Крови и публикацией в интернете неоднозначных видео.

Гособвинитель заявила, что Соколовский из националистических мотивов разжигал социальную и религиозную рознь. Кроме того, у него была найдена «шпионская» ручка со встроенной видеокамерой, что запрещено законом. Всего в деле 15 эпизодов. Прокурор заявила, что «преступления совершены в государстве, которое поощряет религиозность», обвинив Соколовского в неуважении к президенту – в одном из роликов он назвал Путина «бессменным диктатором». В итоге она попросила назначить ему наказание в виде 3 лет шести месяцев лишения свободы.

Суд начал рассматривать дело блогера 13 марта. Соколовскому предъявлено обвинение по девяти эпизодам преступлений, предусмотренных статьей 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»), 7 эпизодам ст.148 УК РФ («Оскорбление чувств верующих»), а также одному эпизоду ст.138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»). Последний эпизод связан с тем, что при обыске в квартире блогера нашли ручку с встроенной видеокамерой.

Из обвинительного заключения следует, что подсудимый выкладывал на YouTube собственные видеоролики, которые выражали неуважение к обществу и оскорбляли чувства верующих. Среди работ Руслана Соколовского – видео под названием «В космос летал, чеченцев не видел» (в нем обвиняемый оценивал людей по нацпризнаку и сравнил Иисуса Христа с зомби), «Письма ненависти к верующим», «Письма ненависти к феминистке» (в этих случаях лингвисты усмотрели оскорбление социальных групп). Другие ролики с экспрессивной лексикой Соколовский назвал «Вступил в секту», «Суицид мусульман на ЕГЭ». Также за его авторством видео «Патриарх Кирилл – ты п…», в котором блогер критиковал РПЦ, выражал мнение об отсутствии Бога, сравнил православных с сектантами. Еще одно видео он именовал «Идеальный православный брак?» (здесь он комментировал советы одного из епископов о том, что женщины должны хорошо готовить для мужа и жить в бедности – прим. ред.). Кроме того, Соколовский выложил в интернет ролик «Ловим покемонов в церкви», который набрал огромное количество просмотров, стал широко комментироваться в социальных сетях. В нем блогер снял процесс игры в Pokemon Go в Храме-на-Крови в Екатеринбурге и сравнил Христа с покемоном.

После этого видео, в сентябре 2016 года, Соколовского задержали. Перед этим он успел выложить еще один ролик – «Соколовский в тюрьму за ловлю покемонов?», где пытался объяснить, что не хотел никого оскорбить, но повторил ряд тезисов о зомби и Иисусе в своей манере.

Сначала блогера отправил в СИЗО, но затем меру пресечения изменили на домашний арест – обвиняемый начал жить у своего адвоката. Этого удалось добиться после серии апелляций.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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