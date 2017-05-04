В Екатеринбурге подана заявка на пикет возле Храма-на-Крови в поддержку Соколовского

Публикации за 04.05.17

В Екатеринбурге подана заявка на пикет в поддержку блогера Руслана Соколовского, которого судят за экстремизм и оскорбление чувств верующих в связи с ловлей покемонов в Храме-на-Крови и публикацией в интернете неоднозначных видео.

Как передает корреспондент NDNews.ru, мероприятие запланировано на вечер 10 мая. Акцию организаторы хотят провести на улице Царской – около Храма-на-Крови. Максимальное число участников пикета, как указано в заявке, – 100 человек. Примечательно, что приговор Руслану Соколовскому должны вынести на следующий день, 11 мая, в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. Ему грозит до 3,5 лет колонии общего режима.

Суд начал рассматривать дело блогера 13 марта. Соколовскому предъявлено обвинение по девяти эпизодам преступлений, предусмотренных статьей 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»), 7 эпизодам ст.148 УК РФ («Оскорбление чувств верующих»), а также одному эпизоду ст.138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»). Последний эпизод связан с тем, что при обыске в квартире блогера нашли ручку с встроенной видеокамерой.

Из обвинительного заключения следует, что подсудимый выкладывал на YouTube собственные видеоролики, которые выражали неуважение к обществу и оскорбляли чувства верующих. Среди работ Руслана Соколовского – видео под названием «В космос летал, чеченцев не видел» (в нем обвиняемый оценивал людей по нацпризнаку и сравнил Иисуса Христа с зомби), «Письма ненависти к верующим», «Письма ненависти к феминистке» (в этих случаях лингвисты усмотрели оскорбление социальных групп). Другие ролики с экспрессивной лексикой Соколовский назвал «Вступил в секту», «Суицид мусульман на ЕГЭ». Также за его авторством видео «Патриарх Кирилл – ты п…», в котором блогер критиковал РПЦ, выражал мнение об отсутствии Бога, сравнил православных с сектантами. Еще одно видео он именовал «Идеальный православный брак?» (здесь он комментировал советы одного из епископов о том, что женщины должны хорошо готовить для мужа и жить в бедности – прим. ред.). Кроме того, Соколовский выложил в интернет ролик «Ловим покемонов в церкви», который набрал огромное количество просмотров, стал широко комментироваться в социальных сетях. В нем блогер снял процесс игры в Pokemon Go в Храме-на-Крови в Екатеринбурге и сравнил Христа с покемоном.

После этого видео, в сентябре 2016 года, Соколовского задержали. Перед этим он успел выложить еще один ролик – «Соколовский в тюрьму за ловлю покемонов?», где пытался объяснить, что не хотел никого оскорбить, но повторил ряд тезисов о зомби и Иисусе в своей манере.

Сначала блогера отправили в СИЗО, но затем меру пресечения изменили на домашний арест – обвиняемый начал жить у своего адвоката. Этого удалось добиться после серии апелляций.

Соколовский на суде не раз заявлял, что никогда не был националистом, а свои ролики создавал с полемической целью. Никого оскорблять он не намеревался, цели разжигать вражду и ненависть у него, якобы, тоже не было.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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