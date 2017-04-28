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Екатеринбург

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Публикации за 28.04.17

«Я атеист и либертарианец», – Руслан Соколовский произнес последнее слово перед приговором (ВИДЕО)

«Я атеист и либертарианец», – Руслан Соколовский произнес последнее слово перед приговором (ВИДЕО)

Руслан Соколовский произнес последнее слово перед приговором – он заявил, что пересмотрел свои взгляды в отношении верующих, но по-прежнему считает себя невиновным.

Как передает корреспондент NDNews.ru из зала суда, Руслан Соколовский произнес речь, в которой заявил, что по-прежнему считает себя атеистом и либертарианцем, а религию сравнивает с атавизмом. При этом добавил, что во время своего нахождения в СИЗО познакомился со многими верующими – часть из которых грозила ему изнасилованием.

Он намеренно назвал исправительные колонии лагерями, припомнив скандалы, связанные с ИК-2, из которой, по мнению блогера, постоянно «трупы вывозят». Соколовский счел нужным сообщить суду, что является трудоустроенным гражданином и в случае назначения штрафа способен его выплачивать.

Всего последнее слово Соколовского заняло около десяти минут, после чего судья удалилась в совещательную комнату, сообщив, что приговор огласит 11 мая в 11 часов.

Видео речи Руслана Соколовского смотрите на нашем канале.

Екатеринбург, Максим Бородин, Семен Саливанчук

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